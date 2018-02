Uitreiking cheques December-actie Molenaar & Zwarthoed

Al enkele jaren wordt door Molenaar & Zwarthoed Adviseurs de December-actie gehouden. In plaats van jaarlijks 6.000 kalenders rond te sturen kunnen de klanten die het willen een kalender op het kantoor ophalen.

Zo wordt een mooi bedrag bespaard en dat wordt door M&Z beschikbaar gesteld aan verenigingen of instanties op het gebied van cultuur, sportief of maatschappelijk. Dit jaar werden er drie cheques van elk 500 euro beschikbaar gesteld aan het thema cultuur.

Op tien verenigingen/instanties kon gestemd worden. In totaal 1331 stemmen zijn uitgebracht en vrijdag kon Kees Tuijp, directeur van Molenaar & Zwarthoed Adviseurs, de cheques uitreiken. De bijdrage was voor kerkkoor St. Caecilia, Stichting Schooltje Dik Trom en Toneelvereniging d'Ye.