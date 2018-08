Uniek wonen met een super uitzicht op de Gouwzee

Na de grootscheepse verbouwing van verpleeghuis Gouwzee, zijn aan het Noordeinde negen riante appartementen in de verhuur gegaan. De appartementen zijn standaard van alle gemakken voorzien met een volledig ingerichte keuken en badkamer, één of twee slaapkamers en een ruime berging voor scootmobiels.

Twee appartementen zijn nog beschikbaar voor alleenstaanden of echtparen vanaf 55 jaar met een zorgvraag. Nieuw is het scheiden van wonen (zelfstandig huren) en zorg. Deze woonvorm is steeds meer in opkomst en ook in Gouwzee toegepast. Bewoners kunnen zelfstandig wonen maar zorg is in de buurt als hier behoefte aan is.