VACATURE

VAB Afbouwgroep zoekt Calculator/ Werkvoorbereider

Doel van de functie

Als werkvoorbereider/calculator ben jij medeverantwoordelijk voor het uitrekenen en voorbereiden van afbouwwerkzaamheden op diverse grote en kleine projecten. Hierbij houd jij rekening met de planning, uitvoerbaarheid, prijzen en wensen van de opdrachtgever. Je werkt in een gezellig en enthousiast team en vindt het leuk om ook af en toe het bouwproject te bezoeken.

Functie-eisen

Opleiding en ervaring

• Is niet vereist, echter is een bouwkundige opleiding of aantoonbare ervaring op MBO+ niveau wel een pre

• Aantoonbare ervaring met Microsoft Office

• Werken met Bluebeam & BIM is een pre

Competenties

• Zelfstandig werken

• Klantgerichtheid

• Plannen en organiseren

• Gedetailleerd werken

• Communiceren

Vragen of direct solliciteren?

Neem dan contact op met Marcel Rosmalen:

06 10 78 28 71

mrosmalen@vabafbouwgroep.nl

Klik HIER om de advertentie in hoge resolutie te bekijken.