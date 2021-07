Vacature

Vacature Hotel Spaander

Medewerkers Algemene Dienst

Wij zijn per direct op zoek naar collega’s die ongeveer 4 uur per dag (bij voorkeur in de ochtend) tijd hebben voor schoonmaakwerkzaamheden in- en rondom Spaander.

Werkzaamheden o.a. stofzuigen en dweilen

openbare ruimtes/gangen hotel, zorgen dat entree en

buitenkant van het hotel er netjes en verzorgd uitziet.

Heb je interesse in deze functie of wil je meer informatie,

stuur dan een e-mail naar: info@spaander.com



Wij hopen je snel als collega te mogen

verwelkomen in Spaander!