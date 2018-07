Vacature: JLD Contracting BV

UITVOERDER (m/v)



JLD Contracting BV uit De Goorn is een sterk groeiend internationaal opererend bedrijf. Wij zijn innovatief actief op de grens van land & water, en wij zijn op zoek naar een uitvoerder met een civiele achtergrond.

Vanaf augustus, project van minimaal 4 maanden, verlenging mogelijk. 40 uur per week Standplaats regio Hoorn/Amsterdam

FUNCTIEBESCHRIJVING

Je gaat in deze functie de uitvoering begeleiden van de dijkstabilisatie-projecten. Wij gaan hier met onze innovatieve oplossing zorgen voor dijken die weer veilig zijn en de klimaatverandering uitstekend kunnen doorstaan.

Als uitvoerder zie je toe op de werkzaamheden en stuur je bij waar nodig. Je bent het aanspreekpunt voor de onderaannemers, bewoners en collega’s op het project. Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid op het project, tijdige opleveringsmomenten, aanlevering van materieel en materiaal en je gaat daarin geen uitdaging uit de weg.

FUNCTIE-EISEN

• MBO / HBO opleiding richting civiele techniek of aanverwant.

• Je bent in staat om zelfstandig te weken.

• Je neemt dingen aan, pakt het op en regelt het.

• Communicatief vaardig, no-nonsense, stevig in de schoenen.

• Je bent assertief, durft te vragen, en je kunt je flexibel opstellen.

• Kandidaten bekend met de regio hebben de voorkeur.

AANBOD

Een mooie afwisselende functie binnen een dynamisch bedrijf met een informele sfeer.

De zaken zijn goed gefaciliteerd voor de collega’s.

Na een tijdelijk contract is de intentie om een vast dienstverband aan te gaan.

Met de juiste instelling kun je meegroeien met het bedrijf en zijn er genoeg mogelijkheden om jezelf te ontplooien.

SOLLICITATIEPROCEDURE

Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving?

Vertel mij waarom en stuur je cv inclusief motivatie naar:

Jos@JLDContracting.com

Wieder 23, 1648 GA DE GOORN

+31 (0)299 820 002

www.JLDinternational.com