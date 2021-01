‘Voor zover ik weet, zijn de mensen die twijfelden toch allemaal ingeënt’

Vaccinatiecampagne van start

De vaccinatie van het zorgpersoneel in onze regio is begonnen. Een deel van de artsen en verpleegkundigen van het Purmerendse Dijklander Ziekenhuis is al ingeënt met het coronavaccin. Medewerkers van De Zorgcirkel kunnen zich inmiddels ook inschrijven voor vaccinatie. Binnenkort is dit eveneens mogelijk voor huisartsen en hun meest kwetsbare patiënten. Een ding is zeker: de gezondheidszorg staat dit jaar voor een omvangrijke taak.

Door Laurens Tol

De Volendamse IC-verpleegkundige Sharon Tol werd afgelopen donderdag gevaccineerd. Dit gebeurde in een tent in de centrale hal van het ziekenhuis in Purmerend, waar zij werkt. Veel merkte zij niet van de inenting. ,,Het was niet pijnlijk. Zelf ben ik altijd een beetje bang voor prikken, maar ik ging zitten en voelde er eigenlijk niks van. Ik zei tegen iemand: wordt er nu eigenlijk wel wat ingespoten? Zo weinig merkte ik ervan. In vergelijking met eerdere inentingen voelde ik van deze minder. Het stelt niks voor”, vertelt Sharon.