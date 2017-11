Van Hees Fotografie by Natascha één jaar in Volendam

Sinds 1 jaar is Van Hees Fotografie by Natascha gevestigd aan de Parallelweg 65. “Het bevalt me hier prima. Ik ben hier happy. Ik had de hoop dat het goed zou gaan en ben hier echt wel opgenomen. Ik heb hier veel vaste klanten die al jaren komen, maar ook veel nieu-we klanten komen in de studio”, vertelde ze.