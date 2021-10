Broers Tim en Menno Koning ronden beide technische opleidingen af

Van timmeren met opa, naar Technische Universiteiten

AFGESTUDEERD Master Science in management of technology | Tim Koning TU Delft 26 jaar

Bachelor Mechanical Engineering | Menno koning TU Eindhoven 23 jaar De liefde voor techniek zat er bij de broers Tim en Menno Koning al op jonge leeftijd in. Als kinderen waren zij uren zoet met speelgoed als Duplo, Lego en later ook K’nex. Hun opa leerde hen omgaan met echt gereedschap, en met hem bouwden ze samen vele hutten en andere bouwwerken. De familie kan trots zijn, want deze zomer rondden de jongens gelijktijdig een studie af aan een Technische Universiteit. De 26-jarige Tim behaalde zijn Master of Science in Management of Technology aan de TU Delft. De 23-jarige Menno behaalde zijn Bachelor of Science in Mechanical Engineering aan de TU Eindhoven.

Door Leonie Veerman





Op de middelbare school werd voor Tim al snel duidelijk dat hij niets met talen had. ,,Vakken als aardrijkskunde en geschiedenis vond ik minder interessant, ik had veel meer met bèta vakken, en die gingen mij ook veel beter af.” Menno trad wat vakken betreft later volledig in zijn broers voetsporen. ,,Uiteindelijk had ik precies hetzelfde pakket als Tim, maar niet omdat ik nou per se hetzelfde wilde doen als hem hoor. Ik vind vakken als wiskunde, natuurkunde en scheikunde gewoon ontzettend leuk.”

Een duidelijk idee van welke vervolgopleiding zij wilden doen hadden de broers echter nog niet. ,,Ik heb daarom toch nog flink wat open dagen van verschillende opleidingen en universiteiten bezocht”, vertelt Tim. ,,Maar dat had er misschien ook mee te maken dat je op onze middelbare school - het Werenfridus college in Hoorn - een vrije dag kreeg als je een open dag bezocht. Menno lacht. ,,Dat herinner ik me ook nog goed. Ik ging vaak samen met mijn vrienden en dan voelde dat echt als een dagje uit.”

Tim voelde al vrij snel een voorkeur voor de technische universiteit in Delft en koos uiteindelijk voor de Bacheloropleiding ‘Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek’. ,,Dit is een unieke opleiding - de enige in zijn soort in de Benelux’ - waar ook veel buitenlandse studenten op afkomen. Alle vakken zijn volledig in het Engels, wat dat betreft had ik mazzel dat ik tweetalig VWO deed aan het Werenfridus, al was ik niet zo dol op talen.”

‘Het universum is

geschreven in een

hele serie wetten,

en ik vind het

geweldig om te zien

hoe die gebruikt

worden om nieuwe

innovatieve creaties

te bedenken en te maken’

Voor Menno viel de keuze in eerste instantie op de Bacheloropleiding Scheikunde aan de Technische Universiteit van Eindhoven. ,,Op zich vond ik de TU Delft ook leuk, maar ik wilde graag mijn eigen weg inslaan. Ik koos aanvankelijk voor Scheikunde, omdat ik het idee had dat ik de wereld wilde verbeteren. Mijn ambitie was om een nieuwe duurzame energiebron te ontdekken, maar al snel tijdens het eerste jaar kwam ik erachter dat scheikunde zo simpel niet werkt. De studie focust zich vooral op het zeer kleinschalige, zoals reacties op atoomniveau. Op zich vond ik dat wel interessant, maar het was te abstract om er een goed idee van te krijgen wat je nou precies aan het berekenen bent.”

Om die reden besloot Menno na zijn eerste jaar scheikunde over te stappen naar de bacheloropleiding Werktuigbouwkunde, eveneens aan de TU Eindhoven. Een wat minder abstracte opleiding die zich richt op het modelleren van constructies, energiesystemen en andere bewegende machineonderdelen, waar talloze voorbeelden van te vinden zijn als je om je heen kijkt. ,,Dat was voor mij een perfecte combinatie”, stelt Menno. ,,Het universum is geschreven in een hele serie wetten, en ik vind het geweldig om te zien hoe die gebruikt worden om nieuwe innovatieve creaties te bedenken en te maken.”

Omdat Delft en Eindhoven nou niet bepaald om de hoek liggen, verlieten beide broers op hun 18e al het ouderlijk huis om op kamers te gaan. Tim: ,,Voor Volendamse maatstaven zaten onze ouders dus al erg vroeg met een leeg nest. Ze hebben ons nooit geprobeerd tegen te houden hoor, ze steunden ons juist altijd in al onze keuzes. Maar nadat Menno ook naar Eindhoven vertrok, heeft onze moeder het daar in het begin wel nog even moeilijk mee gehad.” Menno knikt: ,,Vooral omdat ze in haar omgeving veel gezinnen zag waar de kinderen hun hele studententijd nog wel thuis woonden, dat is dan natuurlijk best confronterend. Gelukkig was ze daar al snel weer overheen, al vindt ze het natuurlijk nog steeds erg leuk als we op bezoek komen.”

Tim en Menno hebben zich bij hun studiekeuze nooit laten weerhouden door de locatie van hun opleiding. ,,Het feit dat we op een middelbare school in Hoorn zaten, heeft daar waarschijnlijk ook een rol in gespeeld”, vermoedt Menno. ,,Als je elke dag met de bus naar een andere stad heen en weer reist, en daar ook allemaal nieuwe mensen leert kennen, is je wereld natuurlijk al een stuk groter dan wanneer je op Volendam blijft. Bovendien is het buiten Volendam gebruikelijk dat iedereen na hun middelbare schooltijd gelijk op kamers gaat. Als al je vrienden het ook allemaal doen, is die stap voor jezelf natuurlijk ook makkelijker gezet.”

Op kamers

Van heimwee hebben de broers nooit last gehad. ,,Je komt wel in een heel ander leven terecht als je gaat studeren en op kamers gaat in een vreemde stad”, vertelt Tim. ,,In het eerste jaar moet je daarom echt je draai nog even vinden. Maar als je eenmaal gewend bent en nieuwe vrienden en hobby’s hebt, kun je echt een fantastische tijd hebben als student.”

Menno sloot zich in zijn eerste jaar bij een studentenvereniging aan, en kwam in een dispuut te wonen. ,,In mijn geval was dat een huis met veertien andere mannelijke studenten. En hoewel dat een erg hechte groep was, kon ik niet zo goed tegen de vele regels en gebruiken die binnen zo’n dispuut gelden. Na dat eerste jaar ben ik dus niet alleen een andere opleiding gaan doen, maar besloot ik ook uit de studentenvereniging en het dispuut te stappen. Sindsdien woon ik met vijf andere huisgenoten, die net zo hecht zijn, en dat bevalt me veel beter.”

Waar Menno zijn Bacheloropleiding in vier jaar heeft afgerond, deed Tim daar iets langer over. ,,In totaal zo’n zes jaar, maar dat komt omdat ik tussendoor ook veel activiteiten buiten mijn opleiding heb gedaan. Zo heb ik in een bestuur gezeten van een studenten sportvereniging en ook in verschillende commissies. Naast mijn vele interessante bijbaantjes heb ik ook zelfstandig, dus buiten mijn opleiding om, een stage gelopen in Duitsland. Verder heb ik meegedaan aan een dreamteam, waarbij we met 25 studenten een solarboat gebouwd hebben. Aan het eind van het jaar hebben we daarmee een race gevaren in Monaco, een super gave ervaring. Ik kan uiteindelijk dus wel zeggen dat ik alles uit mijn studententijd gehaald heb.”

Na zijn bacheloropleiding ‘Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek’ koos Tim voor de masteropleiding Management of Technology. ,,Dat is een vrij onorthodoxe keuze”, vertelt Tim. ,,Op technische universiteiten staat management en bestuurskunde namelijk niet echt in hoog aanzien, en dat terwijl luchtvaart en ruimtevaarttechniek over het algemeen misschien wel een van de meest gewaardeerde faculteiten is. Maar ik zag mezelf later niet dagenlang werken aan berekeningen voor een of ander klein tandwieltje in een vliegtuig.”

‘Met de grote

energiebehoefte

die er heerst,

in combinatie met

verduurzaming,

hoop ik zo mijn

steentje bij te

kunnen dragen

aan het verbeteren

van de wereld’

,,Na alle ervaring en kennis die ik tijdens mijn bacheloropleiding heb gedaan wilde ik graag verbreding opzoeken. Ik was er inmiddels achter gekomen dat ik iemand ben die goed het overzicht kan bewaren, daarom besloot ik uiteindelijk gewoon die kant op te gaan. De master Management of Technology biedt je namelijk een soort technische MBA, je leert er alles over hoe een bedrijf werkt, hoe je innovatieve producten op de markt zet en hoe je samenwerking mogelijk maakt tussen bedrijven.”

Ook Menno kwam er tijdens zijn bacheloropleiding Werktuigbouwkunde achter waar zijn interesses en kwaliteiten precies lagen. ,,Tijdens deze bacheloropleiding maak je kennis met meerdere vakgebieden, waaronder bijvoorbeeld constructieleer, materialen en structuren, of energieleer.” Menno interesseerde zich enorm voor de energiekant, en besloot zich daar in te specialiseren. ,,Uiteindelijk gaat het er bij werktuigbouwkunde vooral om, om alles zo efficiënt mogelijk te maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verbrandingsmodellen voor dieselmotoren en het omzetten van een energievorm in een andere vorm van energie of zelfs onderzoek naar nieuwe vormen van energieopslag.”

Tijdens zijn afstudeeropdracht maakte Menno een model voor een thermochemische warmteopslag, waarmee hij inzichtelijk maakte wat er precies in zo’n warmteopslag gebeurt. ,,Zo’n thermochemische warmteopslag is een nieuwe vorm van energieopslag waar TU Eindhoven onderzoek naar doet, en die over een aantal jaar hopelijk veel huizen warm gaat houden. Aan dat soort projecten zou ik in de toekomst ook graag willen werken, dus ben ik nu aan de Master Werktuigbouwkunde begonnen met een specialisatie in energiesystemen. Met de grote energiebehoefte die er op dit moment wereldwijd heerst in combinatie met verduurzaming, hoop ik zo in de toekomst toch nog mijn steentje bij te kunnen dragen aan het verbeteren van de wereld.”

Tim rondde zijn Master af met een eindproject waarbij hij de Nederlandse bedrijven in Vertical Farming onderzocht. Met een eigen onderzoek vond hij de meest belemmerende factoren die deze bedrijven ondervinden in de Nederlandse markt. Tim gaat in deze sector ook verder bij de Start-up Glowfarms waar hij als technisch manager gaat helpen een eerste plantenfabriek in Nederland neer te zetten. “Eerst alleen nog even een maandje rustig aan, want het was toch wel flink doorwerken voor zo’n master thesis.”