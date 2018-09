Vastgoed Regatta voor de zevende keer vanuit Volendamse haven

Donderdag vond voor de zevende keer de Vastgoed Regatta plaats vanuit de haven van Volendam. Aan dit zeilevenement, dat georganiseerd wordt door Appelhoven Vastgoedadviseurs en BNP Paribas Real Estate, namen liefst 43 zeilschepen deel.

De honderden deelnemers aan deze Vastgoed Regatta, met als hoofdsponsor: “Magic Marine. Driven by the Elements”, kregen eerst een ontbijt in art hotel Spaander aangeboden. De catering van Spaander zorgde ook voor de proviand aan boord van de Lemsteraken. In Spaander werd tussen de zeilwedstrijden door een lunch genuttigd en als afsluiting was er een feestelijk diner met de uitreiking van cheques aan twee goede doelen.