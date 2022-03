VD80 wint met grote afstand

De stemmen zijn voorloig geteld (maandag definitief). VD80 wint ruim met 7 zetels.

Er zijn vier partijen met 3 zetels. VD80 kan een coalitie gaan vormen met nog twee partijen. Lijst Kras en CDA liggen dan voor de hand in verband met de Lange Weeren. Echter zal VD80 rekening gaan houden met de stemming in voormalig Zeevang. Zeevangs Belang haalde ook 3 zetels. Voor Groen Links lijkt het pluche er niet in te zitten vanwege hun standpunt met betrekking tot de Lange Eeeren.



De opkomst bij het stemmen is geschat op 64 procent. De (voorlopige) zetelverdeling is als volgt: Lijst Kras 3 (was 6), VD80 7 (was 4), CDA 3, Zeevangs Belang 3, VVD 2, GroenLinks 3, PvdA 1, Forum voor Democratie 1 en BVNL 2 zetels.