VD84 na anderhalf jaar weer te watergelaten

Een feestelijk gebeuren was het zaterdag vanaf 08.00 uur. De VD84, die ruim 1,5 jaar op de houtscheepswerf De Krommert heeft gestaan voor een grondige renovatie, werd weer te water gehesen met een grote hijskraan van Mick Kraanverhuur.

Onder grote belangstelling vond de hijsklus plaats. De botter werd eerst een stuk verderop gehesen, waarna de takelkraan een stuk verder werd gereden. Hierna kon de VD84 in het water gehesen worden. Meteen na de te waterlating klom men aan boord om te bekijken of het schip niet lekte. Hierna werden de mast en zwaarden met de hijskraan op hun plek gehesen. De VD84 is na de restauratie weer in prima staat. De klus is uitgevoerd door de groep van Odion, vrijwilligers van de Vereniging Botterbehoud en Freek Slot.