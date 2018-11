Veel animo voor iPad-cursus van de KBO

Voor de tweede keer is door de KBO afd. Edam-Volendam een iPad-cursus opgezet voor haar leden. De eerste vond twee jaar geleden plaats in een klaslokaal van de J.F. Kennedyschool. Omdat deze school op zaterdagmiddag gesloten is, moest uitgeweken worden naar een andere locatie.

Dat werd de ontspanningsruimte van de appartementenflat Tulpenhof aan de Tulpenstraat. Ook nu was Marco Stein bereid gevonden om de iPad-lessen te geven, waarbij hij door zijn kinderen Mike, Denise en Kevin ondersteund wordt. Afgelopen zaterdag was de tweede iPad-les in het Tulpenhof. Ondanks de Herfstvakantie zat de zaal weer bomvol met zo’n 45 senioren. Ze kregen weer op duidelijke wijze uitleg over de werking en de mogelijkheden van een iPad.