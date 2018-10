Veel animo voor schaatsruilbeurs in “De Scheve Schaats”

Het is al vele jaren traditie dat door IJsclub Volendam in het home “De Scheve Schaats” voordat het jeugdschaatsen begint, een schaatsruilbeurs wordt gehouden. Afgelopen zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur waren de ijsclubvrijwilligers Kees Tol (Jits), Jan de Graaf en Cor van ’t Hoff in het ijsclubhome present.