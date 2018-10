Veel animo voor visfileercursus bij Mooijer Volendam

Na twee jaar is er weer een visfileercursus opgezet in Volendam. Door Jan Zwanenburg en Arie Kuijt van Visfileren.nl uit Katwijk wordt de cursus gegeven. Normaal gesproken vinden deze cursussen voor mensen die in de vis werkzaam zijn in Katwijk plaats.

Maar omdat er in Volendam veel mensen in de vis werken, is hier op locatie een cursus opgezet van zes avonden. Door Carlo en René Mooijer (Puul) van Visgroothandel Mooijer-Volendam wordt een deel van hun bedrijfspand aan de Dwarskuul hiervoor beschikbaar gesteld. De eerste les was op dinsdag 18 september. De cursus bestaat uit totaal 6 lesavonden en dan volgt een examen en krijgen de deelnemers een Visfileerdiploma uitgereikt. Er nemen 23 dames en heren aan de visfileercursus deel.