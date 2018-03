Veel belangstellenden voor vergadering van Wijkraad Oude Kom

In de bovenzaal van Pop- en Cultuurhuis PX vond dinsdagavond de tweede openbare vergadering plaats van de Wijkraad Oude Kom Volendam. De opkomst van belangstellenden was hoog te noemen.

Onder hen ook de heren Jeep Hamstra en Paul Walgering van de Dorpsraad Oosthuizen. Zij zijn door de leden van de Wijkraad Oude Kom Volendam gevraagd om adviezen te geven. In de Zeevang zijn al vele jaren zeven dorpsraden actief, en naar dit voorbeeld is ook de Wijkraad Oude Kom opgericht. Het bestuur bestaat uit John Schokker (voorzitter), Jan Klouwer (secretaris), Jan Veerman (2e secretaris), Theo Burger (PR) en Jan Schilder (Sas). Per jaar worden door de Wijkraad Oude Kom Volendam zes vergaderingen gehouden in PX. De eerstvolgende is op 8 mei.