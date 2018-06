Veel bezoekers in Museum Mondial

Meer dan 200 Volendammers hebben de unieke microminiaturen van Museum Mondial al gezien. Iedereen is razend enthousiast en trots dat dit in Volendam aanwezig is. Om ook Volendammers die nog niet in de gelegenheid waren de collectie te laten zien is de speciale aanbieding verlengd tot en met 15 juli. Dat betekent dat de entreeprijs voor volwassenen tot die datum slechts # 5,-- is en voor kinderen en 65+ # 2,--.