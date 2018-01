Op zaterdag 3 maart concert in PX samen met de Chicken Skin Guitar Band

Veertien Veermannen vormen de band Veerman!

Een uniek muziekavondje, luisterend naar de titel “Americana Guitar Fest”, staat ons weer te wachten op zaterdag 3 maart in Pop- en Cultuurhuis PX. Twee bands zullen die avond optreden, namelijk de Chicken Skin Guitar Band en Veerman! Laatstgenoemde band bestaat uit liefst veertien muzikanten uit het Veerman-geslacht. Het idee om met de Veermannen een optreden te verzorgen borrelde op bij Evert Veerman (Jassie).

Hij heeft in het verleden in diverse Volendamse bands gespeeld, zoals Left Side, Cats, Jen Rog, Canyon en de Living Room Band. Het was hem daarbij opgevallen dat er dan altijd wel twee Veermannen in de band zaten. “Ik besloot het eens serieus te gaan oppakken om een Veerman-band te formeren. Je moet er niet te lang mee wachten, want er zijn al verschillende Veermannen die ons ontvallen zijn of niet meer kunnen optreden. Er werd meteen enthousiast op gereageerd en we hebben nu de band Veerman! gevormd met 14 Veermannen erin. In de line-up zitten best wel aansprekende namen als Harmen Poessie, Jan Kies, Jaap Corn, Jack en André Dekker, etc.”, vertelt Evert Jassie.

Country en Americana

Het concert op zaterdag 3 maart wordt een Americana Guitar Fest. De twee bands zullen totaal 40 nummers spelen met Country- en Americana-muziek. Evert Veerman (Jassie) vertelt: “De verkoop van kaarten loopt al aardig. We hebben al veel enthousiaste reacties gehad. Het wordt een zitconcert, waarbij het publiek aan tafeltjes kan zitten, zodat ze goed van de muziek kunnen genieten. Ik heb ook in de Cats gespeeld, en daar zaten we toen met drie Veermannen in (Evert, Piet en Kees, red.). Ik liet het repertoire van de Cats-muziek eens horen aan Amerikaanse vrienden en die vertelden toen: ‘Dit is country’. Bij het maken van muziek laten de Volendamse bands zich toch beïnvloeden door de muzikale voorkeur en dat is hier veelal Country en Americana. Dat repertoire gaan we in PX spelen”.

Veel muzikaliteit in de Veermannen

In zowat alle Volendammer bands is wel een Veerman-telg te vinden. De band Veerman! telt er liefst 14. Dat zijn: Leon Rus, Jan Kies, Jaap Corn, Jack en André Dekker, Evert en Kees Jassie, Jack Jozef, de zussen Lynn en Shannah (die de trompet bespelen), Enno Veerman (Slinger), Ron (die de toetsen bespeelt in de Gringo’s), Harmen Poessie en Anne Veerman (op viool). Op het repertoire heeft Veerman! nummers van o.a. The Band, Carl Perkins, Loggins & Messina, Ry Cooder, John Foggerty, Rod Stewart en the Everly Brothers.

Een deel van de Veermannen speelt mee in de Chicken Skin Guitar Band, die op zaterdag 3 maart samen met Veerman! in PX op zal treden. Deze band bestaat uit Kees Sjor, Hubert Knuvelder, Evert Jassie, Peter Schilder (Bokkie), Peter Bien, Lynn Veerman (trombone), Kees Jassie, Jaap Corn, Jaap de Wite, Jan Keizer (toetsen) en Cok van Staverden (saxofoon). Dit is een hele lijst muzikanten, waarvan er velen hun sporen in de muziek meer dan verdiend hebben. Met een dergelijk gezelschap kan het eigenlijk niet anders dat zaterdag 3 maart weer een mooi muzikaal avondje gaat worden. De kaartverkoop is al in volle gang en hierbij geldt: Vol = Vol!