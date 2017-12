Venice schittert in Vincentiuskerk

Dat de Amerikaanse band populariteit geniet in onze gemeente, blijkt uit de keren dat de neven en broers Lennon uit Californië al meerdere malen Volendam aandeden tijdens een tournee.

Zondagavond traden ze voor het eerst op in de St.Vincentiuskerk, die prachtig was versierd en verlicht. Het kwartet zong en speelde een aantal bekende songs en een reeks kerstliedjes op akoestische wijze. De samenzang kwam in de kerk indrukwekkend tot uiting.

Een kippenvelmoment deed zich vlak na de pauze voor, toen Marc Lennon de preekstoel beklom en a capella ‘Avé Maria’ zong.