Verbouwing en uitbreiding van Poelier De Sterkip

Vorige week is gestart met de verbouwing van Poelier De Sterkip aan de Plutostraat. Het naastgelegen winkelpand, waarin voorheen een dansschool, daarna Pluto Kinderkleding en tot voor kort de tijdelijke lingeriezaak gevestigd was, is vorig jaar reeds door De Sterkip aangekocht.

De twee winkelpanden worden aan elkaar gevoegd zodat de bekende poelierszaak dubbel zo groot wordt. Vooraan komt de verkoopruimte met de koelvitrines welke een totale metamorfose zal ondergaan.

Aan de achterzijde komt over de twee panden verspreid de productieruimte, zodat de medewerkers van het poeliersbedrijf alle ruimte krijgen om de kipspecialiteiten en gerechten te bereiden. VEMA is de hoofdaannemer van deze ingrijpende en grote verbouwing. De planning is dat deze tot 30 april gaat duren.