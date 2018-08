Verbouwing toiletgroepen in de Jozef

De toiletgroepen van de Jozef worden momenteel verbouwd. Hoewel het er nog knappies uitzag, bleek dat er onder de vloer het een en ander aan de hand was. De leidingen waren verrot en ook de elektriciteit was nodig aan vervanging toe.

Aan de roep van de dames om extra toiletten te creëren is gehoord gegeven. Het aantal toiletten is van 6 naar 8 uitgebreid. Ook het herentoilet is totaal vernieuwd. De twee wc-groepen zijn opnieuw betegeld en worden voorzien van het nieuwste en modernste sanitair. De planning is dat de verbouwing van de toiletgroepen op maandag 26 augustus gereed komt. Dus nog een tijdje kunnen er geen activiteiten plaatsvinden in de Jozef. Voor ontspanning is de zaal wel open.