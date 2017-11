Verbreden van fiets/wandelpad bijna afgerond

Het pad achter de woningen in de Willem v.d. Bergstraat wordt verbreedt. Dit deel van het pad tussen de Chr. van Abcoudestraat en de Adr. Bleijsstraat was te smal. Als fietsers in tegenovergestelde richting aan kwamen rijden konden ze maar net aan elkaar passeren.

Een deel van de vijver is gedempt en nu wordt het fiets/wandelpad breder aangelegd. Er zijn voor de wandelaars en fietsers aparte stroken op het pad die met grijze of rode tegels zijn bestraat. Dit maakt onder-deel uit van de drukke fietsroute van en naar het Don Bosco College.

Dinsdag was het betegelen van het pad al voor het grootste deel gereed. Naar verwachting kan dit pad komend weekend opengesteld worden. Het bestraten wordt uitgevoerd door van Hennephof & Jonk.