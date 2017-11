Verkeersdruppels in wegdek van de Wieringenlaan

Enkele maanden geleden zijn er in het asfalt-wegdek van de Nieuwedieplaan en de Franekerlaan op De Broeckgouw verkeersdruppels aangelegd. Deze zorgen ervoor dat het autoverkeer hier niet harder kan rijden dan 30 km per uur, anders bom je tegen het dak.

De verkeersveiligheid is hierdoor bijzonder verbeterd op de toegangsweg naar basisschool ’t Kofschip. Deze week zijn ook in het wegdek van de Wieringenlaan, nabij de VOMAR Voordeelmarkt, een viertal verkeersdruppels aangebracht in het asfalt.

Vlakken werden in het asfalt gezaagd en daarna werd met een graafmachine het asfalt verwijderd. In de vlakken zijn grote betonnen platen gehesen met een bobbels erop.