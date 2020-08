Verkoeling zoeken met zwemmen

Het was woensdag weer een tropische dag met temperaturen rond de 34 graden. Dat betekende weer topdrukte in de zwembaden. In zwembad De Waterdam waren de twee sessies, waarbij twee keer 450 badgasten een entreekaart konden reserveren, uitverkocht. Dit was donderdag ook het geval.

Recreatiecentrum Slobbeland stroomde vanaf de vroege morgen vol met zonaanbidders en zwemmers. Vooral de plekken op de ligweiden onder de bomen, die voor wat schaduw zorgden, waren snel bezet. In het zwembassin was het dringen geblazen, net als in het kleuterbad.

Langs de Zeedijk tussen Edam en Volendam waren ook veel recreanten te zien langs de waterkant. Ook waren er veel toeristen die pootje gingen baden bij het schelpenstrand aan het Noordeinde.