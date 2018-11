Verkoop van kerstspullen achter in de Vincentiuskerk

De kosters Ton Kwakman en Joop Leeflang hebben achter in de Sint Vincentiuskerk net als in voorgaande jaren weer de tafels in gereedheid gebracht voor de verkoop van een groot assortiment kerstartikelen. Er staan een tiental verschillende kerstkribbes met fraaie beeldengroepen.

Verder allerhande artikelen om de woonkamer te versieren voor de komende feestdagen. Er is een tafel die helemaal vol staat met verlichte kerstdorpjes en kerstmannen in alle soorten en maten. Vóór en na de H. Missen en tijdens de openstellingen in de Sint Vincentiuskerk kan men hier terecht om de kerstversierselen uit te zoeken. Ton Kwakman hoopt weer vele spulletjes te kunnen verkopen aan de kerkgangers. De opbrengst is bestemd voor de versiering met Kerst van de kerk en de restauraties die nog op stapel staan.