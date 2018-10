Vermakelijke kindervoorstelling van “De Circuskoning” in PX

Afgelopen zaterdag en zondag waren er per dag (om 11.00 en 14.00 uur) twee uitvoeringen van de kindervoorstelling “De Circuskoning” in PX. Op het toneel van het Pop- en Cultuurhuis was een circusdecor opgesteld.

De toneelspelers van “Ons Pogen”: John Kwakman (Dé), Gerda Tol, Danny Runderkamp, Gré Schilder, Maret Jonk en Tiny Dekker lieten het publiek weer genieten van prima toneel. De kinderen in de zaal leefden volop mee met dit toneelstuk, waarvan de regie in handen was van Henk Mühren. Verder werden tussen de scènes door vier mooie dansshows opgevoerd door de kinderen van Dans & Training Leeflang. Bij het slotnummer stonden de vier dansgroepen vóór en op het podium, samen met de zes “Ons Pogen”-acteurs.