Vermoeden van asbesthoudend materiaal op het Europaplein

Vorige week zijn de werkzaamheden voor de aanleg van een nieuw riool op het Europaplein tijdelijk stopgezet. Tijdens het graven van een proefsleuf voor de aanleg van een nieuwe rioolbuis, stuitten de werknemers van aannemingsbedrijf Gebr. Van der Veekens vermoedelijk op asbesthoudend materiaal.

Hierop werd besloten om de graafwerkzaamheden stil te leggen. Er vindt nu een onderzoek plaats of er asbest in de grond zit. In de loop van deze week zal de uitslag hiervan bekend zijn. Als de uitkomst meevalt kan het werk weer opgepakt worden. Maar als er daadwerkelijk asbesthoudend materiaal in de grond zit, zullen passende maatregelen genomen moeten worden. Zolang het onderzoek gaande is wordt er niet gewerkt aan het nieuwe riool.