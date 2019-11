Vernieling Mariabeeld is te triest voor woorden

Maandagmorgen was het wéér raak. Toen Hille Kok samen met haar man een kijkje ging nemen bij de Mariakapel in het Boelenspark, stonden ze verschrikt te kijken naar de vernielingen die nu weer zijn aangericht.

Hille kon wel janken over het verdriet dat Maria wordt aangedaan. Uit het voetpad zijn enkele tegels gehaald en deze zijn met bruut geweld in de Mariakapel en tegen het Mariabeeld gegooid. Het gezicht van Maria is beschadigd en de granieten plaat waarop het Mariabeeld staat is deels afgebroken.

Er is met bruut geweld aan het hekwerk getrokken, zodat het slot kapot is gegaan. Het kost weer honderden euro’s om de schade te herstellen die de warhoofden hebben aangericht. Van de zoveelste zinloze vernieling is weer aangifte gedaan bij de politie.