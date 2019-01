Vernieuwen brug in het Boelenspark

Nadat vorig jaar drie hardhouten bruggen zijn vernieuwd in het Boelenspark nabij de bibliotheek is maandag gestart met het vervangen van de brug richting de Burg. van Baarstraat in het Boelenspark nabij de appartementenflat Tulpenhof. De oude houten brug werd helemaal ontmanteld en nieuw opgebouwd. Vandaag kan de geheel vernieuwde wandel/fietsbrug opengesteld worden.

Hierna wordt nog de hardhouten brug over de vaart langs de Jupiterlaan, richting het Boelenspark vernieuwd. Als die klus afgerond is zal door de timmerlieden nog het bruggetje over de ‘Zwanensloot’ tussen de Schippersgracht en de Meergracht vernieuwd worden. Hier zal dan tevens de oprit breder opgezet worden, zodat dit bruggetje ook door rolstoelers en scootmobiels ‘genomen’ kan worden. Voorlopig zijn de bruggenmakers hier dus nog even bezig.