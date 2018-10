Verrassingsoptreden van Nick & Simon in het DBC

Woensdagmorgen om 10.30 uur was er een verrassingsoptreden van Nick & Simon in de aula van het Don Bosco College. Speciaal voor de leerlingen van de groepen 3, 4, 5 en 6, die in de aula hun pauze hebben, was dit optreden met de première van de nieuwe single.

Er werden TV-opnames gemaakt van het optreden. Voor de eerste keer werd de nieuwe single van Nick & Simon gespeeld. De tekst gaat over de schooltijd. En aangezien Nick en Simon op het Don Bosco College hebben gezeten, was dit een ideale locatie voor het optreden. Zo’n 20 jaar geleden was het eerste optreden van het populaire duo ook in het Don Bosco College met Kerstmis. Donderdag 4 oktober zullen de beelden te zien zijn tijdens de presentatie van de plaat.