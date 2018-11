Body Mind Release als methode om innerlijke oorzaak van levensklachten aan te pakken

‘Versie 2.0 van jezelf, hoe mooi is dat?’

In het huidige tijdperk krijgen velen van ons te maken met ‘vastlopen’. Door het hooghouden van alle ballen en vervelende gebeurtenissen loopt de boel dan spaak. Zo ook bij Ingrid Nijmeijer. In haar zoektocht kwam ze uit bij Body Mind Release (BMR), een effectieve methode die kan helpen de innerlijke oorzaak van levensklachten aan te pakken en op te lossen.

Ook de 51-jarige Volendamse liep tegen klachten en problemen aan waar medisch gezien niet direct een vinger op gelegd kon worden. ,,Totdat ik bij Body Mind Release uitkwam”, vertelt Ingrid. ,,Ik heb het volledige traject van zes weken doorlopen. Hoewel ik zelf heel kritisch ben, kon ik niet anders dan concluderen dat deze methode werkt voor mij. Ik werd rustiger, kwam meer in balans, kreeg meer energie, geduld en liet dingen sneller los. Ik voelde mij gaandeweg steeds beter. Gek genoeg ging alles ook lekkerder lopen.”

Resoneren

Dat had indirect ook effect op haar omgeving. ,,Zij resoneren met jou”, weet Ingrid. ,,Als jij gespannen of chagrijnig bent, pakken zij dat op. Dus toen ik merkte dat mijn omgeving positief mee resoneerde, had ik helemaal een ‘wauw-moment’. Ik dacht: die opleiding tot therapeut wil ik gaan volgen, zodat ik andere mensen kan helpen. Het hele BMR-verhaal ligt eveneens in het verlengde van mijn parttimebaan als HR-manager bij een opleidingsbedrijf voor de bouwnijverheid.”

Ingrid begon eerst met de hbo-opleiding ‘medische basiskennis’, gevold door de opleiding tot BMR-therapeut. Ze rondde beide studies af en is sinds kort begonnen met haar praktijk. ,,Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging BATC, waardoor de sessies (deels) vergoed worden, afhankelijk van je pakket. Hiermee wil ik professionaliteit uitstralen.”

In februari volgend jaar start ze met de opleiding tot interventiespecialist. Dat is een verdieping in de BMR-methodiek. ,,Deze methode wordt steeds vaker gebruikt bij verzuiminterventie en kan heel interessant zijn voor bedrijven en re-integratie-specialisten.”

Gevoelens en overtuigingen

Ingrid is super-enthousiast over de BMR-methode en gunt iedereen wat zij zelf ook ervaart. Maar wat houdt die hele methode nou eigenlijk precies in? ,,Mensen kunnen in het dagelijks leven een enorme variëteit aan fysieke, mentale en sociale klachten ervaren”, vertelt Ingrid. ,,Het overgrote deel van onze levensklachten wordt direct of indirect veroorzaakt door beperkende gevoelens, overtuigingen en angsten. Dit is waar Body Mind Release over gaat. BMR helpt je namelijk de innerlijke oorzaak van levensklachten gericht en bewezen effectief aan te pakken. Klinkt simpel, hè? Dat is het ook, zeker als je bedenkt dat 95% van hoe wij ons gedragen, reageren, handelen en in het leven staat wordt bepaald door de ballast (beperkende gevoelens en overtuigingen) die wij bij ons dragen.”

Dat is wetenschappelijk bewezen door celbioloog dr. B. Lipton. Binnen de BMR-methodiek zijn de mogelijke innerlijke oorzaken van alle levensklachten in kaart gebracht. ,,Op deze wijze weten wij waar de ballast in theorie zou kunnen zitten en dus ook hoe deze jouw gevoel, denken, reageren en handelen beïnvloedt.”

Handvatten

Een Body Mind Release-traject duurt gemiddeld zes weken en bestaat uit persoonlijke sessies van ongeveer een uur. Tijdens deze sessies begeleidt Ingrid je in het gericht zelfstandig loslaten van ballast en het terughalen van positieve gevoelens. Je gaat hier vervolgens zelf mee aan de slag, twee keer per dag een kwartiertje volgens persoonlijke protocollen. ,,Het loslaten van de onderliggende oorzaak van jouw klachten en het terughalen van positieve gevoelens gaat niet in één keer”, vertelt Ingrid. ,,Dat wat je in een lange periode opbouwt, heeft ook weer zijn tijd nodig om ‘af te bouwen’. Na afloop ben je voor altijd zelf in staat om eventuele nieuwe ballast los te laten en positieve gevoelens terug te halen. Laat dat nu precies zijn wat ik wil: mensen handvatten geven om zelf actie te ondernemen en niet tot in lengte van jaren afhankelijk zijn van een therapeut.”

Voorbeeld

Ze komt met een voorbeeld: ,,Stel, je gaat samenwerken met iemand en diegene belazert jou. De eventuele gevoelens die jij koppelt aan deze situatie, zetten zich ergens vast in jouw lichaam. Deze kunnen jouw weefsel verkrampen (gevoelens). Met als gevolg dat jij gevoelens van spanning, stress, angst of zelfs lichamelijke klachten kunt ervaren. Op de harde schijf van jouw onderbewustzijn schrijf jij persoonlijke overtuigingen weg, zoals bijvoorbeeld: ik ga nooit meer samenwerken. Of: ik heb gefaald. Dat soort beperkende gevoelens en overtuigingen stapelen zich door alles wat je meemaakt gedurende je leven steeds verder op en kunnen jou gaan beperken en belemmeren en maken jou zelfs afhankelijk.”

Breed inzetbaar

BMR is zeer breed inzetbaar. Loslaten met de BMR-methode geeft jong en oud snel innerlijke rust, hernieuwde energie, positiviteit en persoonlijke groei. Deze methodiek is goed te combineren met complementaire, reguliere en alternatieve behandelingsvormen. ,,Na dit traject sta jij letterlijk in jouw eigen kracht”, aldus Ingrid. ,,Een groot deel van jouw ballast ben je dan definitief kwijt. Vergelijkbaar met een kind dat net staat. Natuurlijk heb jij dan nog een weg te gaan, maar je zult zien dat het je een stuk gemakkelijker afgaat. Je kunt het dan zelf! Gelukkig kun je niet terugvallen.”

Voor sommige mensen klinkt het misschien zweverig. ,,De benadering is natuurlijk alternatief, omdat er niet in je wordt gesneden of geprikt. Maar het is totaal niet zweverig. Het is eenvoudig, praktisch, logisch en het werkt. Je wordt dankzij deze methode een betere versie van jezelf. Versie 2.0. Hoe mooi is dat?”

Meer informatie? Kijk op: www.bodymindreleasevolendam.nl