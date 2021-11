Vertrouwd team in gloednieuwe winkel

De winkel in het Volendamse winkelcentrum Havenhof is de tweede voormalige DEEN in Volendam die wordt omgebouwd naar Albert Heijn. Ook deze supermarkt krijgt het allernieuwste concept, waarin vers, gemak en digitale innovatie centraal staan. De opening vindt plaats op vrijdag 12 november om 16:00 uur. Supermarktmanager Dave van Beek en zijn team nodigen iedereen uit om langs te komen. “We hebben er zin in om de opening samen met onze klanten te vieren. Er zijn mooie openingsacties en uiteraard komt de bekende, levensgrote hamster langs. Voor de eerste 150 klanten zijn er leuke cadeautjes.”

Vertrouwd winkelteam in nieuwe Albert Heijn Havenhof. Foto - Albert Heijn, Pieter Hulleman

Het pand aan de Zeestraat 21-1 wordt momenteel ingrijpend verbouwd. De nieuwe winkel krijgt brede gangpaden en ruim opgezette afdelingen. De blikvanger wordt het grote versplein met keuze uit een enorm aanbod verse producten. Ook komen er zelfscankassa’s. Albert Heijn Havenhof voelt meteen al vertrouwd aan, want je komt alle medewerkers uit de oude winkel weer tegen.

“Bovendien nemen we veel geliefde DEEN-producten mee zoals de knoflooksaus, brood van bakkerij Pater en de bloemen- en plantenafdeling. En uiteraard de bekende, gemoedelijke sfeer. Het wordt in onze Albert Heijn net zo gezellig”, aldus de supermarktmanager.

Tijdens de verbouwing kun je alvast kennismaken met Albert Heijn-winkels in de buurt: de Stient 4 In Volendam en de Langemeerstraat 2b in Edam.