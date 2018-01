Vierdag voor 400 medewerkers van VierTaal in Volendam

Donderdag werd de derde VierDag georganiseerd voor alle medewerkers van Viertaal. Zo kunnen zij elkaar ontmoeten om kennis op te doen en te delen. Dit keer werd de VierDag in Volendam gehouden en de organisatie was mede in handen van Linda Tol.

Het onderwerp dat op deze dag centraal stond was professionele cultuur. Om 10.00 uur ging de VierDag voor de 400 medewerkers van start in PX waar een lezing verzorgd werd door Ruud Veltenaar.

Op verschillende locaties vonden workshops plaats. Naast PX, de Amvo en het stadion van FC Volendam. In De Bühne was ‘n informatiemarkt ingericht met een Kennisplein. In De Amvo was er een lunch voor alle medewerk(st)ers van VierDag die aan de trainingen deelnamen.