Vijf jubilarissen gehuldigd van het Mariakerkkoor

Er waren maar liefst vijf jubilarissen in het kerkkoor van de Mariakerk. De huldiging vond zaterdagavond plaats in Eetcafé Het Haven-Gat. Door het bestuur werden de jubilarissen in de bloemetjes gezet. Jan Schilder maakt 12,5 jaar deel uit van het Mariakerkkoor.

Geertje Nieuweboer-Jonk en Annie Jonker-Bond zingen al 25 jaar de sterren van de hemel in het koor. Gerard Hoogland vierde zijn 40-jarig jubileum en is tevens 20 jaar bestuurslid. Tot slot werd Nel Tol-Schilder gehuldigd, want zij is 50 jaar lid en werd tevens benoemd tot erelid.

Kees de Boer werd eveneens naar voren geroepen en is benoemd tot erelid vanwege zijn grote verdiensten voor het kerkkoor. Na de huldiging werd er nog lekker gegeten en van een borreltje genoten.