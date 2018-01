Vince Tol mascotte van FC Volendam

De 9-jarige Vince Tol, die woont op het Joh. Vermeerhof 2, was vrijdagavond de mascotte van FC Volendam tijdens de wedstrijd tegen FC Oss. Ook zijn ouders Henry en Yolanda Tol en broer Milan waren in het Kras-stadion present.

Met arbiter Martens liep Vince Tol het veld op waarbij hij de wedstrijdbal oppakte en mee hielp met de toss. Het werd voor Vince een prachtige voetbalavond, mede omdat zijn favoriete speler van FC Volendam, Nick Tol, in de tweede helft fraai scoorde.

Hij ging ook met hem op de foto. Na afloop huldigde de mascotte de ‘Man of the Match’ Rodney Antwi, die een bos bloemen van Ron Bloemenweelde en een dinerbon van Café De Dijk kreeg aangeboden. Vince Tol had het ‘mascotte-zijn’ gewonnen met het kerstfeest van de Kidsclub van FC Volendam. Hij voetbalt zelf in de JO10-4 en de beste voetballer ter wereld vindt hij Ronaldo.