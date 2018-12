Vincentiusschool in de Oude Kom op zoek naar de Sint

Vrijdagmorgen om 8.30 uur arriveerden vele Zwarte Pieten met de Pietenbus op het plein van de Sint Vincentiusschool aan de Meidoornstraat. Hier vond namelijk het jaarlijkse bezoek van Sint Nicolaas aan de school plaats. Er was echter een groot probleem: Sinterklaas was zoek. In allerijl werd een zoekactie op touw gezet.

De leerlingen werden in groepen verdeeld en samen met de leerkrachten, ouders en Zwarte Pieten werd de hele Oude Kom uitgekamd om Sint Nicolaas te zoeken. In de Sint Jozefstraat bleek de deur van de Jozef open te staan. Daar stonden in de zaal al wel stoelen klaar. Het toneeldoek werd opzij geschoven en Sint Nicolaas bleek op het podium te slapen op een bed. Hij werd door de leerlingen van de Vincentiusschool wakker geschreeuwd en zo kon het Sintprogramma beginnen op deze mooie locatie.