Vishandel Volendam: 38 jaar in Hoog Catharijne

Vrijdagmiddag bracht Burgemeester Jan van Zanen (Utrecht) een bezoek aan Vishandel Volendam in winkelcentrum Hoog Catharijne. De broers Marco en Henry Schilder van de Volendamse vishandel vertrekken eind juni na 38 jaar uit Hoog Catharijne naar Leidsche Rijn Centrum, een nieuw winkelcentrum aan de westkant van Utrecht.

Door de jaren heen hebben de broers - en eerder hun vader - in Utrecht een vaste klantenkring opgebouwd. Onder andere van de omringende kantoren, maar ook reizigers die een trein later nemen om even een visje te eten. De Volendammers zijn een begrip in de stad.

Oud-Edammer burgemeester Van Zanen, vertelt onder het genot van een heerlijke gebakken bokking: “Een tijd geleden kwam ik op de maandagmiddag speciaal langs om een visje te eten, maar de vishandel was helaas gesloten. Laat dat nou net de maandag zijn geweest na de jaarlijkse kermis in Volendam. Helemaal vergeten. Stom.” Leidsche Rijn Centrum is deze week geopend, waar de Volendammers een prachtige nieuwe zaak krijgen. Vanaf eind juni kan het Utrechts publiek daar genieten van heerlijke vis.