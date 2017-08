Viskarren-parkeerplek naast de volkstuinen

Al enkele jaren is er op een terrein naast de volkstuinen van ”Tuinvreugde” een stalling voor (oude) visverkoopwagens ontstaan.

Er komen er langzaam aan steeds meer te staan. De stallingsplek kan met een hekwerk afgesloten worden.

Elders komt men nog wel eens een autokerkhof tegen. Hier lijkt het op een viswagenskerkhof. De meeste visverkoopwagens die hier staan worden niet of nauwelijks meer gebruikt. Sommige van de wagens worden nog wel eens ingezet bij evenementen, kermissen of als reserve.

Aangezien er in Volendam veel vishandelaren zijn, die op markten door het hele land hun waar verkopen, zijn er ook veel viswagens. Op dit terrein buiten de bebouwde kom heeft eigenlijk niemand er last van.