Vlam in de pan

Donderdagmorgen om 11.10 uur ging het alarm af in de brandweerkazerne vanwege een binnenbrandje in de hoekwoning van de familie Keizer aan de Wijnand Nieuwenkampstraat. Met groot materieel rukte de brandweer en politie uit en zij waren snel ter plaatse.

De brandweerlieden hoefden echter niet echt in actie te komen. Er was vlam in de pan ontstaan en het vuur was al door de bewoners zelf geblust. Met een persluchtmasker op ging een brandweerman naar binnen om de boel te inspecteren. Door het vuur was de afzuigkap uitgebrand en deze werd naar buiten gehaald. Er was in de woning brand- en rookschade. Gelukkig waren er geen gewonden. Een ladder werd nog tegen de gevel geplaatst en op het dak werd door brandweerlieden geïnspecteerd of er geen vlammen in de afvoerpijp waren. Dat bleek niet het geval te zijn.