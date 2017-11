Vlam in de pan in de Narcissenstraat

Vrijdagmorgen om 09.45 uur moesten de brandweer en politie uitrukken naar de Narcissenstraat 19 vanwege brandalarm. Er was vlam in de pan ontstaan in de keuken, waardoor de afzuigkap zwart-geblakerd raakte.

De brandweer was supersnel ter plaatse en het vuurtje werd snel geblust. Politieagenten en buren ontfermden zich over de bewoonster, die gelukkig geen al te ernstige verwondingen had. De schade viel ook mee, mede door het kordate optreden van de brandweer.