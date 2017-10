ADVERTORIAL

Vloer- en wandspecialist Rijvo neemt Topsanitair over

Per eind september maakt de op hetzelfde adres gevestigde badkamerspecialist Topsanitair deel uit van vloer- en wandspecialist Rijvo uit Purmerend. Met de toevoeging van badkamers en sanitair producten aan het assortiment zet Rijvo de volgende stap; alles voor wonen en interieur onder één dak. Rijvo begon ruim 17 jaar geleden als tegelhandel en vult met de activiteiten van de badkamerspecialist zowel haar assortiment als dienstverlening aan.

Gerard Groot (L) en Cor Tuip (R)

Rijvo werkt aan een one-stop-shop op het gebied van wonen en interieur. Deze wens is gevoed door diverse ontwikkelingen in de markt, trends en klantbehoeften. Een intensieve samenwerking met Topsanitair was er al jaren, maar de overname biedt uniformiteit en een nog efficiëntere integratie van producten, kennis en krachten. De badkamerspecialist, die al ruim 16 jaar bestaat, onderscheidt zich door totale ontzorging en ambachtelijk vakmanschap en levert uitsluitend A-merken. Kenmerken die naadloos aansluiten bij de visie en aanpak van Rijvo.

Riant | Alle interieuroplossingen onder één dak

In 2020 wil het van oorsprong tegelzetbedrijf met twee vestigingen in Purmerend en Haarlem het grootste bouw- en wooninspiratiecentrum in de regio zijn. “Door de overname van Topsanitair kunnen onze klanten nu bij ons terecht voor de vormgeving en afwerking van meerdere ruimtes in huis, inclusief de badkamer. Een ontzettend belangrijke stap richting ons doel voor 2020,” vertelt algemeen directeur Gerard Groot van Rijvo B.V. Met de overname van Topsanitair komt de realisatie van dat doel steeds dichterbij.

Huizenbezitters die in de media inspiratie krijgen voor interieur en styling zien in de showroom dat onverwachte combinaties in de praktijk heel fraai kunnen zijn, meent Groot. Waar een badkamer voorheen standaard volledig betegeld werd, bestaat een sanitaire ruimte steeds vaker uit bijzondere combinaties van onder andere tegels, stucwerk, verf en gietvloeren. Omdat de consument dat eerst met eigen ogen wil bekijken, is er volgens Groot juist behoefte aan alle denkbare interieuroplossingen onder één dak te kunnen zien, ervaren en kiezen.

“Ons gebouw aan de Volume in Purmerend wordt de komende maanden omgetoverd tot een inspiratiecentrum. Niet alleen met onze producten zoals sanitair, wand- en vloerafwerkingen maar we verkopen nu ook al gashaarden en een riant assortiment aan design keuken- en badkameraccessoires. Daarnaast zullen we onze klanten ook gaan adviseren op het gebied van stijlen en helpen met het ontwerp en design.” Groot beëindigd zijn betoog “Riant is de verzamelnaam van alle interieurexperts in het gebouw in Purmerend. Wij streven gezamenlijk naar een riante inspiratie tour langs alle denkbare interieuroplossingen!

En dat alles onder één dak, voor particulieren, ontwikkelaars, (onder)aannemers en installateurs.”