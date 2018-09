Vlottenrace tijdens feestweekend in Katwoude

Vrijdag, zaterdag en zondag was in Katwoude het jaarlijkse feestweekend waar zowat de hele bevolking aan deelnam. Op vrijdagavond was er een Vlottenrace voor volwassenen met 17 deelnemende teams.

Zaterdagmiddag kwamen 10 jeugdteams in actie om op vlotten over het parkoers te peddelen. De presentatie ter velde was in handen van Cees Huiberts. Vrijdagavond werd er na de vlottenrace gezellig nagezeten. Op zaterdag was er ’s avonds een diner in het Dorpshuis. Verder was er zondag een puzzeltocht en ook een tractoroptocht was onderdeel van het geslaagde Katwouder Feestweekend.

Het vlottenraceparkoers werd zaterdag vanaf 14.00 uur gebruikt door de jeugd van Katwoude en tien ploegen streden om de hoogste eer. Voor de zevende keer werd de Vlottenrace gehouden. In de zes jaren ervoor vond tijdens het Katwouder Weekend een Autotrek plaats.