Voetgangersoversteekplaats op Julianaweg slecht zichtbaar

Vorige week stond in de Nivo een artikel over de extra LED-verlichting van het zebrapad op de Julianaweg nabij Cafetaria Roma (Foe). Met ‘n druk op de knop wordt deze voetgangersoversteekplaats extra met fel rood licht beschenen, zodat deze goed opgemerkt wordt.

Een stuk verder op deze verkeersader, nabij E.T.B. Cas Sombroek, is het zebrapad zeer slecht te zien in de avonduren. Er staan wel lantaarnpalen bij de VOP, maar de borden die aangeven dat er ‘n zebrapad is, zijn te klein, niet verlicht en ook niet voorzien van reflecterende strips.

Vorige week stak ‘n dorpsgenoot met zijn scootmobiel hier over. Mede door de duisternis en regen, werd hij bijna te laat opgemerkt door een automobilist. Een aanrijding werd maar net aan voorkomen.