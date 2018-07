Voetreis met ezel van Parijs naar Groningen

Menigeen keek vrijdagmiddag verwonderd op toen een man met een ezel door Volendam liep. Het was de acteur Tjerk Ridder die het Martinus-pad loopt, een nieuwe Europese culturele route langs historisch erfgoed van oorlog en vrede.

Deze gaat van Parijs naar Groningen. Op de route werd ook Volendam aangedaan. Tjerk Ridder maakt met zijn wandeling van 800 km reclame voor zijn theatervoorstelling “Bonne Route”. Deze speelt hij van 23 t/m 27 augustus op het theaterfestival Noorderzon in Groningen. Vrijdagmiddag bracht Tjerk Ridder een bezoek aan Jaap Kwakman (van de 3JS) in de Kathammerstraat, waar hij een kopje koffie nuttigde. Daarna ging hij even naar de Jozefschool en toen op weg naar Warder, waar door hem overnacht werd.