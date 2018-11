Vogelexpositie van “De Spotvogel” in PX

Al tientallen jaren organiseert het bestuur van Vogelvereniging “De Spotvogel” een grote vogeltentoonstelling in Volendam. De eerste jaren was dat in Restaurant “De Groene” aan de haven. Later verhuisde de vogelexpositie naar Pius X en toen deze verbouwd werd was het in De Seinpaal te doen.

De laatste jaren is de show met de tropische vogels in de bovenzaal van PX. Van 19 leden van “De Spotvogel” waren donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag in totaal 228 vogels te zien, die vorige week dinsdag door 3 keurmeesters beoordeeld zijn. De maximale score die behaald kan worden is 95 punten. Een Gordelgrasvink wildkleur van Roel Lassche behaalde deze score. Hij werd Algemeen Kampioen van deze expositie met nog 2 eerste plekken. Ook de agaat rood intensief kanaries van Jan Schilder (Sas) hadden hoge scores. De expositie werd goed bezocht in PX.