Volendam in de ban van de Sinterklaasshows

In sporthal Opperdam werd zondag drie keer de Grote Sinterklaasshow opgevoerd. De zaal was drie keer uitverkocht. Er was weer een prachtig decor gebouwd op het grote podium. Het was genieten geblazen met de schitterende dansshows, de Pietenband die bekende Sinterklaasliedjes speelde en het spannende verhaal van Pietje Piet die de rol van Sinterklaas over wilde nemen. Zo was er tijdens de Sint-show twee keer een binnenkomst van de Goedheiligman.

De presentatie was weer prima in handen van Jenny Leek-Smit. De kinderen leefden volop mee met het Sinterklaasverhaal. Gelukkig kwam alles weer op zijn pootjes terecht en kon het Sinterklaasfeest toch gevierd worden. Er is maanden gewerkt aan de Sinterklaasshows door een grote groep vrijwilligers. Een dankwoord aan hen is zeker op zijn plaats.