Volendam krijgt weer een attractieve kermis

Ondanks de plensbuien woensdag, ging de opbouw van de kermisattracties gestaag door. Langzaam aan komt het totaalplaatje van de Volendammer kermis in beeld. Achter de Amvo staan naast de botsauto’s, het Reuzenrad, de Power Polyp, Booster Maxxx en nog enkele spectaculaire attracties en kermiskramen, die reeds opgebouwd zijn.

In de Zeestraat is op de plek van het Spookhuis de Miami-Trip gekomen. Ook de achtbaan is terug in Volendam op het Europaplein. In de C.J. Conijnstraat, staat naast de draai- en zweefmolen, op het begin van de kermis een fraaie nieuwe attractie, namelijk het Fun-Hotel. Vrijdag om 14.00 uur gaat de kermis van start. Hopelijk is het dan beter weer. Eén ding is zeker: Het wordt weer een mooie kermis!