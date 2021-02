Volendam verzuimt Eindhoven over de knie te leggen

Kansen genoeg, maar FC Volendam maakte slechts één goal en dat was niet voldoende om te winnen bij FC Eindhoven. Bovendien werd een zuivere strafschop niet toegekend, zodat het 1-1 bleef. ,,Wij krijgen nooit penalties en dit was er echt weer één”, zei Brian Plat, die dinsdag in de wedstrijd tegen Jong Ajax een ‘elf meter’ werd onthouden.

Door Eddy Veerman

Daags na het knotsgekke einde tegen Jong Ajax startten de bezoekers stroef en statisch, ging de bal op het droge veld in een te laag tempo rond. In een tegenstoot kon Eindhoven zelfs de eerste mogelijkheid noteren, het schot van Donkor eindigde rakelings naast. De eerste keer dat Volendam echt verrassing in het spel legde, was het gelijk raak. Micky van de Ven besloot van eigen helft een rush over de linkerflank te maken, verzond een pass die langs iedereen zeilde, maar bij de tweede paal door Zakaria El Azzouzi tot doelpunt werd gepromoveerd.

Vanaf dat moment had Volendam niet alleen meer controle maar ook meer macht. Alleen werden twee uitbraken slecht uitgespeeld, terwijl Denso Kasius en de door Alex Plat weggestuurde El Azzouzi – en ook meegekomen medespelers – in kansrijke positie liepen. Boy Deul zocht één keer het doel na een mooie combinatie te hoog en zag één keer de paal voorkomen dat het 0-2 werd. Vlak voor rust schreeuwde alles en iedereen bij de oranjehemden terecht om een penalty, toen Ibrahim el Kadiri werd gehaakt, maar zoals vaker kreeg Volendam die – dit keer door scheidsrechter De Graaf, niet toebedeeld.

In de tweede helft zette Volendam hoog druk en dat leverde na vijf minuten een scoringskans op, maar Antonucci schoof de bal op aangeven van Kasius naast. Daardoor werd Eindhoven in leven gehouden. Sterker nog, het kreeg de gelijkmaker op een presenteerblaadje. Na een hoge voorzet vanaf de zijkant, tikte doelman Joey Roggeveen het veld in, in plaats van over de lat, waardoor Dico Jap Tjong de hoek kon uitzoeken.

Antonucci, die nog geen hele wedstrijd kan spelen, ging na zeventig minuten naar de kant. Vervanger Samir Ben Sallam verschalkte doelman Swinkels bijna bij zijn derde balcontact, maar de vingertoppen voorkwamen dat. Bij het wat opportunistischer spelen deed zich nog één mooie kans voor. Brian Plat bracht de bal in en Ben Sallam passeerde wel de keeper, maar de bal werd van de doellijn gehaald door Vermeulen.

,,Er was niet gesproeid, het veld was gortdroog, maar als je dat weet, moet je de ballen harder inspelen”, verzuchtte een ontevreden Wim Jonk na afloop. ,,Dit was een ideale wedstrijd om lekker positiespel te spelen. Maar het tempo lag te laag, er was te weinig diepgang. En dan nog, als je nog één kans benut, ga je hier met de overwinning weg. Met de penalties is het elke keer hetzelfde liedje. En dat is wel telkens cruciaal, net als in de wedstrijd tegen NAC. Dan geven we ook nog eens een tegendoelpunt cadeau, want de keeper had genoeg tijd om te kijken wat hij anders met de bal had kunnen doen.”

,,We kwamen hier voor drie punten”, was ook Brian Plat teleurgesteld. ,,Na de overwinning op Jong Ajax hadden we de week hier mooi kunnen afsluiten. Kloten dat we zo een doelpunt tegenkrijgen. En de kansen die we kregen hadden we af moeten maken.”