Volendam wint met behulp van Dordt

FC Volendam heeft het bekerechec tegen FC Emmen weggepoetst en de zevende opeenvolgende competitieoverwinning geboekt. Daar had de koploper wel de hulp van de nummer laatst FC Dordrecht voor nodig. De zo geplaagde hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie, doordeweeks nog uit het bekertoernooi geknikkerd door tweededivisionist Spakenburg, kwam met 0-1 voor maar hielp de met zichzelf worstelende ploeg van trainer Wim Jonk door twee missers. Dat luidde een 4-2 overwinning in, met vier goals van Robert Mühren.

Door Eddy Veerman

Het begin was buitengewoon slordig van de thuisclub. Meerdere spelers leden in de onnodige haast balverlies, wat al vroeg leidde tot een waarschuwingsschot van Donkor, dat naast zeilde. In de tiende minuut werd Volendam er wel op afgerekend. De in de basis teruggekeerde Gaetano Oristanio verloor de bal op het middenveld, waarna Dordt kans zag Suraj weg te steken en die wipte de 0-1 over doelman Filip Stankovic heen.

De thuisclub wilde dat wel snel goed maken, maar bleef grossieren in foute passes, waardoor het niet in de wedstrijd kwam. Halverwege de eerste helft kreeg het zomaar hulp uit onverwachte hoek. Dordt-verdediger Toine van Huizen verslikte zich in de bal en de storende Boy Deul, die meteen een pass verzond op de wegsprintende Robert Mühren, die op snelheid doeltreffend een hoek uitzocht: 1-1.

Daarna werd het spel verzorgder, hoewel niet iedereen daar in mee ging. Op het moment dat Ibrahim el Kadiri een één-twee aan ging met Mühren, glipte laatstgenoemde weg voor een dubbele één-twee, alleen verzuimde El Kadiri de topscorer schuins voor de keeper te zetten en probeerde het zelf vanuit een te lastige situatie. Toch werd de druk wel opgevoerd. Vijf minuten voor rust zag Oristanio, telkens goed het lichaam gebruikend in duels, zijn poging net tot corner verwerkt en uit die corner viel de bal best lekker voor zijn linker, maar het schot was veel te wild. De Italiaan stuurde weer een aanval later Mühren weg, maar die kon de gevaarlijke bal net niet beroeren, waarna een corner werd weggegeven door Dordt. Uit die corner kreeg Volendam wederom een helpende hand toegestoken. El Azzouzi beoordeelde een hoge bal niet goed en gebruikte vervolgens even de arm, wat Mühren vanaf elf meter vlak voor rust de gelegenheid bood zijn elfde te maken. En dat deed hij.

Al vroeg in de tweede helft haalde Wim Jonk El Kadiri, die zich telkens bleef vastlopen, naar de kant en liet Achraf Douiri uit Jong Volendam zijn debuut maken. Koud in het veld werd hem bij een counter een scoringskans geboden door Daryl van Mieghem - die daarvoor twee keer verzuimde de bal mee te geven aan de op snelheid liggende Denso Kasius en Alex Plat - maar het schot van de invaller was op de keeper.

Twintig minuten na rust dook Deul op in de zestien en die loopactie werd wel op waarde geschat door Van Mieghem; Van Huizen torpedeerde Deul en de bal ging wederom op de stip. Mühren scoorde zijn derde in dezelfde hoek. De aanvalsgolf op het Dordtse doel hield aan. Kasius had de 4-1 op zijn schoen na een één-twee met invaller Calvin Twigt, maar schoot ook op de keeper. Hoe broos het gesteld is met de stabiliteit van de jongere voetballers bleek in de 71e minuut nog eens: Kasius beging andermaal een onnodige overtreding en kreeg zijn tweede en dus een rode kaart.

Met tien man lukte het Volendam en Mühren ook om te scoren. Twigt werd diep gestuurd door Van Mieghem en die lette wel heel goed op de loopactie van zijn spits: 4-1. Op weg naar zijn vijfde goal verloor hij even de balcontrole en kon de Volendammer alleen nog een puntertje geven, welke op de keeper strandde. Weer even later kwam hij schuins vrij voor het doel en joeg hij de bal hoog over. Toen Suraj namens de bezoekers schuins voor Stankovic kwam, maakte die 4-2. Donkor kreeg daarna nog de kans op 4-3, maar hij schoot recht op Stankovic.