Volendammer kickboksers stellen teleur

In een goed gevulde sporthal Opperdam vond zaterdagavond het Road2Victory gala plaats. Aan dit gala deden drie Volendammers mee, die allen trainen bij Sportcentrum B-Active van Brian van der leest. Harmen Tol, Bob Veerman en Alex Tuyp verliezen op punten maar toch is Brian trots op “zijn” jongens.

Harmen Tol is fysiek in goede doen maar in zijn partij tegen Ismael Ouaskiuod kan hij zijn kracht niet kwijt. Gedesillusioneerd verlaat hij de ring nadat hij heeft verloren op punten. Bob Veerman toont een geweldige progressie maar hij verliest de eerste ronde. De twee volgende rondes zijn veel beter maar ook hij verliest net op punten. Ook Alex Tuyp gaat met het zicht in de haven door de knieen zodat er geen Volendamse overwinning kan worden gevierd.