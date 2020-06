Volendammer mondkapje van bontjesstof in museum

Door de coronacrisis moest het Volendams Museum twee maanden gesloten blijven. Met de nodige aanpassingen en een beperkt aantal bezoekers is het museum twee weken geleden weer geopend.

Er zijn diverse maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een opvallende “move” is te zien bij de entree van het museum. Een pop, aangekleed in de Volendamse mannendracht, heeft een mondkapje op dat heel mooi past bij de Volendammer klederdracht.

Van bontjesstof is het mondkapje gemaakt. Indien er vraag naar is willen de vrijwilligsters van het museum eventueel meerdere van deze Volendamse mondkapjes maken. Het valt in ieder geval goed op.